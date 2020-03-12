Наркоторговцы обстреляли чеченцев во Франции

В районе Мирайл во французской Тулузе наркоторговцы обстреляли уроженцев Чечни, работающих в компании по охране жилых домов в криминальных районах города. Об этом пишет Franceinfo.

По предварительным данным, в среду, 11 марта, между чеченцами и неизвестными у входа в дом, где расположен наркопритон, завязался конфликт. Последние сначала ушли, а затем вернулись с охотничьими ружьями и обстреляли охранников. Пятеро уроженцев Чечни получили ранения, однако им удалось разоружить нападавших.

Причины конфликта в настоящий момент неизвестны, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В начале февраля стало известно об убийстве во Франции чеченца Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый. Его тело со следами насильственной смерти нашли в номере одной из гостиниц города Лилль. Известно, что убитому было нанесено 135 ударов ножом.

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