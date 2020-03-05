Убитому во Франции чеченцу Мансуру Старому нанесли 135 ударов ножом

Убитому во Франции чеченцу Имрану Алиеву, известному под псевдонимом Мансур Старый, было нанесено 135 ударов ножом. Об этом сообщает The Times со ссылкой на прокуратуру города Лилль.

Кроме того, Алиев, предположительно, подвергся сексуальному насилию. В убийстве подозревают гражданина России, проживающего Чечне, однако его имя не называется.

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В феврале издание Business Insider со ссылкой на анонимные источники, связанные с расследованием, сообщило, что вероятный убийца Алиева может быть связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Утверждалось, что киллер был знаком с убитым: они вместе приехали во Францию на поезде из Бельгии. Французские власти не называют личность подозреваемого, однако отмечают, что он сразу после убийства уехал из Франции в Германию, а затем в Россию. Источники считаю, что это политически мотивированное убийство, связанное с диссидентской деятельностью Алиева, который был резким критиком политики Кадырова.

Известно, что предполагаемому убийце Алиева помогали получить визу Луиза Звонкова и ее племянница Амина Хамидова — запись телефонного разговора с ними обнародовал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Его собеседники рассказали, что предполагаемый преступник представился онкобольным, которому нужна операция в Германии.

Об убийстве Алиева стало известно 1 февраля. Тело выходца из Чечни со следами насильственной смерти нашли в номере одной из гостиниц во Франции.

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