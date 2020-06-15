В массовой драке с чеченцами во Франции пострадали 11 человек

В стычках с участием членов чеченской диаспоры во французском Дижоне пострадали 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил телеканал France Info.

На сайте канала опубликовано видео, на котором видны десятки мужчин в масках, идущих в одном направлении по ночному городу. На кадрах показано, как толпа вступает в столкновение с полицией.

Сообщается, что ролик сделан в ночь на 13 июня: тогда несколько десятков человек, вооруженных бейсбольными битами, арматурой, ножами и отвертками, напали на кальянную Black Pearl. На место инцидента прибыла полиция. Чтобы прекратить беспорядки, полицейские использовали слезоточивый газ.

По словам представителей диаспоры, конфликт у уроженцев Чечни возник с местной бандой наркоторговцев, которую в основном составляют выходцы из бывших французских колоний. Члены банды якобы тяжело избили 16-летнего чеченца и через него передали угрозу всей диаспоре. Для расправы с обидчиками приехали чеченцы с разных концов Франции.

На следующую ночь насилие продолжилось: группировки встретились для переговоров в дижонском квартале Грезий, но встреча закончилась стрельбой, в результате которой был ранен один человек.

Чеченская диаспора ранее сообщала о конфликтах с бандитами во Франции: в конце апреля в Ницце произошла перестрелка, в которой были ранены двое чеченцев. Чуть позже массовая драка с участием выходцев из Чечни случилась недалеко от города Труа: около 50 мужчин с битами и железными прутьями напали на мигрантов из Африки.

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