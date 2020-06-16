Радикалы пришли на акцию протеста медиков в Париже и учинили беспорядки

Мирный протест медиков в Париже перерос в беспорядки, их учинили некие радикально настроенные граждане. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция началась мирно. На улицы вышли тысячи медработников с требованием повысить зарплаты и прекратить сокращение количества коек в больницах. Однако вскоре появились радикалы в черной одежде, которые начали забрасывать камнями полицию, транспорт, а также поджигать заграждения из пластика.

Ранее сообщалось, что во французский город Дижон для предотвращения насилия со стороны чеченской общины были направлены 37 членов спецподразделения полиции, а также 110 сотрудников правоохранительных органов из других регионов. Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры пришли отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.

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