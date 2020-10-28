Макрон предрек трудности из-за второй волны коронавируса и ввел карантин

Президент Франции Эммануэль Макрон ввел общенациональный карантин. Его слова передает ТАСС.

Карантин вводится во всей Франции с 30 октября до 1 декабря. Будут закрыты общественные учреждения, университеты, ограничены частные собрания и митинги. При этом детсады, школы, колледжи и лицеи останутся открытыми, санитарные меры в них будут усилены.

Кроме того, президент предрек трудности в стране из-за второй волны коронавируса. По его мнению, она будет тяжелее и смертоноснее, чем первая.

Ранее о введении жесткого карантина объявила канцлер Германии Ангела Меркель. Ограничения вступят в силу с 2 ноября.