Полиция Британии пригрозила врываться в дома на Рождество из-за карантина

Полиция Британии пригрозила врываться в дома на Рождество, где будут большие скопления людей, из-за действующих карантинных мер. Об этом сообщает The Sun.

«Если мы будем знать, что большие группы людей собираются там, где им быть не положено, то полиции придется вмешаться. (...) Конечно, это не работа полиции — мешать людям наслаждаться Рождеством. Но мы здесь, чтобы обеспечить соблюдение правительственных правил», — сказал представитель полиции графства Уэст-Мидлендс Дэвид Джеймисон. Известно, что в рамках так называемого «правила шести» нельзя собираться компаниями больше шести человек как на улице, так и в помещении.

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В сентябре премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о новых карантинных правилах, которые будут действовать ближайшие полгода. Он призвал всех тех, кто может работать из дома, прекратить ходить в офисы. Кроме того, в публичных местах теперь всегда нужно носить маски, за несоблюдение этого правила увеличен штраф до 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей). Отдельные меры призваны ограничить число людей на свадьбах — до 15 человек. При этом в случае если с контролем за мерами не справится полиция, власти смогут прибегнуть к помощи армии. 18 сентября Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусной инфекцией.

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