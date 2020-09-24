В Британии зафиксировали рекорд по заражению коронавирусом — 6634 новых случая за сутки. Об этом сообщает Reuters.

Также отмечается, что за последние 24 часа в стране скончались 40 человек. Для сравнения, за предыдущие сутки COVID-19 был выявлен у 6178 человек, а скончались 37 человек. За все время пандемии в Британии заразились коронавирусом около 416 тысяч человек, а умерли почти 42 тысячи.

Ранее в сентябре премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о новых карантинных правилах, которые будут действовать ближайшие полгода. Он призвал всех тех, кто может работать из дома, прекратить ходить в офисы. Кроме того, в публичных местах теперь всегда нужно носить маски, за несоблюдение этого правила увеличен штраф до 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей). Отдельные меры призваны ограничить число людей на свадьбах — до 15 человек. При этом в случае если с контролем за мерами не справится полиция, власти смогут прибегнуть к помощи армии. 18 сентября Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусной инфекцией.

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