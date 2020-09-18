В Великобритании задумались о возобновлении изоляции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

Британский премьер также не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального карантина. «Мы рассматриваем любые варианты. Я совершенно не хочу второго национального локдауна, это последнее, чего все хотят», — сказал он.

Джонсон заметил, что единственный способ избежать строгих мер — следовать правилам. При этом он признал, что населению трудно соблюдать правила на протяжении долгого времени.

За минувшие сутки прирост числа заболевших коронавирусом в Великобритании стал рекордным с 8 мая: COVID-19 обнаружили у 4322 человек. По некоторым данным, советники правительства по науке рекомендуют ввести двухнедельный национальный карантин в октябре.

18 сентября Израиль первым в мире возобновил изоляцию из-за коронавируса. Гражданам запрещено отходить от дома более чем на тысячу метров: исключение составляют походы на работу, за продуктами, товарами первой необходимости, лекарствами, для оказания помощи людям в тяжелом положении, а также для посещения похорон, суда или Кнессета или же для участия в различных религиозных церемониях и обрядах.