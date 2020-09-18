С сегодняшнего дня Израиль возобновил изоляцию. Об этом пишет The Times of Israel.

Общенациональный карантин, введенный во второй раз из-за коронавируса, будет действовать три недели с возможностью продления.

Гражданам Израиля запрещено отходить от дома более чем на тысячу метров: исключение составляют походы на работу, за продуктами, товарами первой необходимости, лекарствами, для оказания помощи людям в тяжелом положении, а также для посещения похорон, суда или Кнессета или же для участия в различных религиозных церемониях и обрядах. Если кто-то хочет пойти в парк или на детскую площадку, это разрешается сделать — но при условии, что эти места находятся в радиусе одного километра от дома.

Общественный транспорт и предприятия будут работать, однако с ограничениями, но развлекательные и образовательные учреждения, кафе и спортивные клубы останутся закрытыми. При этом участникам соревнований разрешено заниматься спортом в спортивных центрах.

Людям нельзя собираться компаниями более 10 человек в закрытых пространствах и более 20 человек — в открытых. Чтобы контролировать соблюдение правил, полиция выделила тысячу офицеров, отмечает РИА Новости.

По последним данным, в Израиле зарегистрировано 175,2 тысячи случаев заражения коронавирусом; 1,1 тысяча человек умерли.

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