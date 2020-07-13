Израиль отложил аннексию палестинских территорий из-за коронавируса

Израиль пока что не занимается планом аннексии Западного берега реки Иордан — на повестке дня правительства другие вопросы. О том, что этот шаг отложили из-за коронавируса, рассказала министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата, сообщает «Cедьмой канал».

«Мы понимаем, что в этот период самое важное — это проблема коронавируса. Все другие проблемы отодвигаются на второй план», — цитирует сайт канала и радиостанции ее слова. Тамано-Шата подчеркнула: такую серьезную проблему, как расширение суверенитета, предстоит обсуждать всему государственному аппарату и при международной координации — и пока что эта работа не ведется.

8 июля в Палестине сообщили, что еврейское государство собирается предпринять первые действия в этом направлении в конце месяца — 26-30 июля.

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6 июля глава израильского МИД Габи Ашкенази рассказал, что аннексия палестинских территорий перенесена. Он отметил, что сейчас ведомство готовит дипломатические оценки, а министерство обороны взвешивает риски в области безопасности.

2 июля бывший президент США Джимми Картер раскритиковал желание Израиля аннексировать Западный берег Иордана и назвал его «незаконным захватом земель».

3 июня Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега. По мнению премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, страна впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совет безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.

Ранее к подобному шагу Израиль призывали США. Согласно плану главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта — «сделке века», Палестина должна «несколько увеличиться в размерах», а ее столица расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты будут принадлежать Израилю, а его столицей Вашингтон считает Иерусалим.

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