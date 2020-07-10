Макрон попросил Нетаньяху воздержаться от аннексии Западного берега

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от аннексии Западного берега реки Иордан. Об этом французский лидер заявил во время телефонного разговора, сообщает Reuters.

В Елисейском дворце указали, что разговор состоялся 9 июля. Макрон призвал Нетаньяху «воздержаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий». Президент указал, что это противоречит международному праву и ставит под угрозу установление справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами. Израильский премьер в свою очередь подчеркнул, что «действует в соответствии с международным правом».

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Вместе с тем Макрон «выразил свою приверженность дружбе и доверию, которые связывают» страны. Кроме того, лидеры договорились о совместной борьбе с пандемией коронавируса.

Как отмечает The Times of Israel, просьба Макрона, как и в целом давление европейских лидеров, во многом повлияла на решение еврейского государства аннексировать только часть территории. Издание также напомнило, что 7 июля министры иностранных дел Франции, Германии, Египта и Иордании предупредили Израиль, что любая аннексия может сказаться на межгосударственных отношениях.

При этом американский президент Дональд Трамп поддерживает идею Нетаньяху: США ранее даже предложили «сделку века» — свои план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Он предполагает аннексию части территорий, при этом в целом Палестина должна «несколько увеличиться в размерах».

6 июля сообщалось, что Израиль решил отложить аннексию Западного берега реки Иордан, и в ближайшие дни операцию проводить не будут. Нетаньяху до этого говорил, что осуществление плана по «распространению суверенитета» на эти территории должно начаться 1 июля.

После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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