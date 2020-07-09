Россия оценила аннексию палестинских территорий Израилем

Аннексия палестинских территорий Израилем поставит крест на мирном процессе в регионе. С такой оценкой выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитата опубликована в Twitter-аккаунте ведомства.

«Это спровоцирует новый виток насилия в регионе, разогреет радикальные протестные настроения», — подчеркнула она.

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6 июля глава израильского МИД Габи Ашкенази рассказал, что аннексия палестинских территорий отложена. Он также отметил, что сейчас ведомство готовит дипломатические оценки, а министерство обороны взвешивает риски в области безопасности.

Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан в начале июля. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.

Ранее к подобному шагу Израиль призывали США. Согласно плану главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта — «сделке века», Палестина должна «несколько увеличиться в размерах», а ее столица расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты будут принадлежать Израилю, а его столицей Вашингтон считает Иерусалим.

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