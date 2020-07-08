Названы сроки начала аннексии палестинских территорий Израилем

Начало аннексии палестинских территорий — Западного берега реки Иордан — Израилем назначено на 26-30 июля. Такой срок в среду, 8 июля, назвал член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), генеральный секретарь Палестинского фронта народной борьбы Ахмед аль-Мадждалани, передает РИА Новости.

«Мы, естественно, как государство Палестина, будем выступать против», — рассказал политик. Аль-Мадждалани также отметил, что Палестина готова начать в рамках Ближневосточного квартета (Евросоюз, Россия, США и ООН) переговоры с Израилем, чтобы быстрее урегулировать конфликт, но пойти на уступки не собирается.

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«Мы полностью отвергаем план аннексии, изложенный в так называемой "сделке века". Отвергаем планы экспансии. Мы землей и территориями не торгуем», — пояснил аль-Мадждалани.

6 июля глава израильского МИД Габи Ашкенази рассказал, что аннексия палестинских территорий отложена. Он также отметил, что сейчас ведомство готовит дипломатические оценки, а министерство обороны взвешивает риски в области безопасности.

2 июля бывший президент США Джимми Картер раскритиковал желание Израиля аннексировать Западный берег Иордана и назвал его «незаконным захватом земель».

3 июня Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега. По мнению премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, страна впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совет безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.

Ранее к подобному шагу Израиль призывали США. Согласно плану главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта — «сделке века», Палестина должна «несколько увеличиться в размерах», а ее столица расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты будут принадлежать Израилю, а его столицей Вашингтон считает Иерусалим.

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