Израиль обвинили в связях с «Исламским государством»

Службы безопасности ХАМАС арестовали нескольких членов салафитской группировки (ультраконсервативных мусульман) в палестинской Газе. Их подозревают в работе на израильские спецслужбы, передает газета Al-Akhbar со ссылкой на анонимный источник.

По его словам, связанные с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещена на территории РФ) боевики планировали устроить теракты в Газе на мотоциклах, подобно тому, как другие террористы делали в августе 2019-го.

ХАМАС обвинил Израиль в попытке нарушить «стратегические системы сопротивления» Палестины, ради чего спецслужбы якобы и установили связи с салафитами.

На прошлой неделе МВД Газы заявило, что силы ХАМАС начали расследование в отношении подозреваемых в совершении «необычных перемещений». В результате были задержаны несколько человек: их обвинили в попытки провести теракты. Операцию якобы контролировала разведка Израиля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



