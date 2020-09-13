Израиль возобновит изоляцию из-за коронавируса

Кабинет министров Израиля одобрил возобновление изоляции в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ.

Ограничения возобновят с 18 сентября в 14:00 по местному времени. Они продлятся три недели. В частности, израильтяне должны будут находиться в пределах 500 метров от дома. Также будут закрыты гостиницы, школы и торговые центры.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что введение карантинных мер было необходимо. При этом он отрицает, что правительству страны не удалось победить коронавирус.

За все время в Израиле было зафиксировано 153,7 тысячи случаев заболевания COVID-19. Из них более 114,6 тысячи пациентов выздоровели, еще 1108 человек умерли.