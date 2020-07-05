Премьер Израиля назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в стране

Израиль находится в «экстренной» ситуации из-за коронавируса, в связи с чем страна может принять дополнительные ограничительные меры. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров, передает РИА Новости.

Нетаньяху заявил, что «атака коронавируса» увеличивается и распространяется по всему миру, а новая волна инфекции бросает вызов системе здравоохранения Израиля. По его словам, в связи с ситуацией «невозможно позволить осуществлять законодательство в кнессете (парламенте) так, будто все нормально».

3 июля министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что страна вступила во вторую волну эпидемии коронавируса. По его словам, ведомство предложило властям ограничить число людей, которым можно собираться на религиозные празднества и богослужения и светские массовые мероприятия. Владельцам залов, которые зарабатывают на их аренде, предусматривается компенсация от государства. Министр также настоял на удаленной работе предприятий, дистанционном обучении в университетах и проведении онлайн-экзаменов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Израиле по состоянию на 5 июля выявлено 29 366 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 847 человек.

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