Израиль вернул ограничения из-за новой вспышки коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о возвращении ограничений по коронавирусу. Обращение главы правительства транслировали местные телеканалы, передает РИА Новости.

По его словам, страна вынуждена вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19. «В начале недели у нас было около 450 заболевших в сутки, сейчас почти 1000. С воскресенья до сегодняшнего дня число ежедневно выявляемых больных удвоилось. Число тяжелобольных тоже растет», — подчеркнул израильский лидер.

Нетаньяху добавил, что сдержать рост заражений коронавирусом невозможно без возвращения ограничительных мер. В частности, будет введено ограничение на число участников массовых мероприятий. Так, в барах, клубах, залах торжеств могут собираться до 50 человек, дома — до 20 человек.

В Израиле COVID-19 за все время пандемии заболели более 26 тысяч человек, скончались 324.

По данным на 3 июля, в мире насчитывается более 10,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них 517 тысяч скончались, еще 5,5 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.

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