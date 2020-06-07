Премьер-министр Израиля призвал парализовать Иран

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество «парализовать» Иран с помощью санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Нетаньяху обвинил Иран в систематическом нарушении своих обязательств и сокрытии объектов, где обогащались ядерные материалы. Он напомнил, что Иран отказался предоставлять инспекторам МАГАТЭ доступ к скрытым объектам, на которых осуществлял секретную военную ядерную деятельность.

«Я думаю, что наступило время, на самом деле оно пришло уже давно, но теперь точно в свете этой новой информации время пришло, чтобы мировое сообщество присоединилось к США и ввело парализующие санкции против Ирана», — заявил израильский премьер. Он добавил, коронавирус «не уменьшает решимости Израиля» действовать против «агрессии Ирана», и пообещал, что не позволит Тегерану «обзавестись ядерным оружием».

Ранее сообщалось, что Иран планирует снова запустить ранее деактивированные центрифуги и резко повысить уровень обогащения урана в рамках дальнейшего отхода от условий СВПД. До этого страна превысила допустимый по сделке уровень в 3,67 процента — он уже достиг 4,5 процента. Позже Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением.

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