Иран решил бороться с Израилем с помощью виртуального посольства в Палестине

Иранский парламент принял закон, где оговариваются меры по борьбе с Израилем. Об этом сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что бороться с «сионистским врагом» будут в том числе при помощи виртуального посольства в Иерусалиме: город объявили столицей Палестины. Это решение должен воплотить МИД в течение следующих шести месяцев.

Закон также запретил транзит израильских товаров через территорию Ирана и организовать референдум в Палестине: депутаты сочли, что именно так можно помочь стране. Парламент призвал и другие страны «помочь в освобождении Иерусалима».

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13 февраля Иран предложил свой вариант урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной вместо разработанной США односторонней «сделки века». В частности, помочь разрешить конфликт может референдум.

Согласно плану американского президента Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта («сделке века»), Палестина должна «несколько увеличиться в размерах», а ее столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты в свою очередь отходят Израилю, его столицей США считают Иерусалим.

Конфликт между Палестиной и Израилем продолжается с 1948 года. Стороны претендуют на правообладание и суверенитет над одной и той же территорией бывшего британского мандата Палестина.

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