В Иране предложили замену «сделке века»

Иран предлагает свой вариант урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной вместо разработанной США односторонней «сделки века». Об этом заместитель верховного лидера Ирана по международным связям аятолла Мохсен Гуми рассказал корреспонденту «Ленты.ру» Хаялу Муаззину.

По словам Гуми, предложение Ирана полностью соответствует критериям демократии, гуманности и международному праву, а также будет более справедливым, чем американское. «Пусть будет организован референдум, в котором примут участие коренные палестинцы: как мусульмане, христиане, так и иудеи», — пояснил аятолла, добавив, что право голоса следует дать также палестинцам, которые проживают вдали от родины. В ходе голосования они должны будут выбрать строй своего государства, а затем этот выбор следует реализовать.

Гуми также отметил, что принимать решение о судьбе палестинцев могут только они сами, однако «равнодушный к ситуации» американский лидер Дональд Трамп почему-то хочет это сделать. «На каком основании он говорит, что Иерусалим — столица Израиля? (...) Эта "сделка века" уже мертва, не успев родиться», — заявил аятолла.

Материалы по теме Свобода по-американски Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной

Ранее в феврале верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, что палестинцы должны начать войну против Израиля, объявив джихад из-за «сделки века». До этого он заявил, что арабские лидеры, которые поддерживают американское соглашение, — предатели.

7 февраля в США заявили, что «не будут бегать за Палестиной и просить о диалоге». Вашингтон отметил, что Израиль уже согласился на урегулирование согласно мирному плану, поэтому арабская сторона должна ответить тем же.

Согласно плану Дональда Трампа, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты в свою очередь отходят еврейскому государству.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

Конфликт между Палестиной и Израилем продолжается с 1948 года. Стороны претендуют на правообладание и суверенитет над одной и той же территорией бывшего британского мандата Палестина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru