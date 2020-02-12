Россия назвала препятствие для «сделки века»

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал препятствие для реализации «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, презентованной в конце января президентом США Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его мнению, негативная реакция Палестины, увидевшей в плане США покушение на принципиальные позиции и на интересы по созданию суверенного палестинского государства, затруднит выполнение «сделки века».

Викторов добавил, что план США не должен подменять собой решения Совета Безопасности ООН, которые составляют базу ближневосточного урегулирования, признанную на международном уровне. «Сделка века» — это лишь американское видение решения конфликта, подчеркнул глава дипмиссии.

При этом российский посол напомнил, что Москва предлагала предоставить площадку для прямых переговоров лидеров Палестины и Израиля и прилагает усилия к урегулированию конфликта.

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Ранее в феврале в США заявили, что «не будут бегать за Палестиной и просить о диалоге». Вашингтон отметил, что Израиль уже согласился на урегулирование согласно мирному плану, поэтому арабская сторона должна ответить тем же.

Согласно плану Дональда Трампа, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты в свою очередь отходят еврейскому государству.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

Конфликт между Палестиной и Израилем продолжается с 1948 года. Стороны претендуют на правообладание и суверенитет над одной и той же территорией бывшего британского мандата Палестина.

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