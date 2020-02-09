Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века»

Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит The Jerusalem Post.

Нетаньяху рассказал, что для составления карты был создан специальный израильско-американский комитет. Он добавил, что специалисты находятся в середине процесса. «Это 800 квадратных километров. Мы ждали с 1967 года, не стоит придавать значения ожиданию еще в несколько недель», — сказал премьер-министр.

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5 февраля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что палестинцы должны начать войну против Израиля, объявив джихад из-за американской «сделки века» по урегулированию конфликта между странами.

28 января США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Согласно карте, которую показал Трамп, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты в свою очередь отходят еврейскому государству.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

Конфликт между Палестиной и Израилем продолжается с 1948 года. Стороны претендуют на правообладание и суверенитет над одной и той же территорией бывшего британского мандата Палестина.

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