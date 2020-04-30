Россия выступила против оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана

Россия выступила против продления американских санкций в отношении Ирана. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Никакого продления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана быть не может, оно истекает в октябре 2020 года», — подчеркнул он. По словам Рябкова, это особый режим, который должен исчезнуть по прошествии пяти лет.

Это стало ответом на заявления госсекретаря США Майкла Помпео, рассказавшего о намерении продлить эмбарго в отношении Исламской республики во время разговора в эфире Fox News. «Мы не можем допустить, чтобы через шесть месяцев Иран покупал обычные вооружения <...> и готовы применить все наши дипломатические возможности, чтобы обеспечить его сохранение в Совбезе ООН», — подчеркнул он.

23 января Вашинтон расширил санкции в отношении Тегерана. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки по ядерной программе Ирана и ввели санкции против Исламской республики. Администрация американского президента Дональда Трампа заявила о необходимости сократить экспорт нефти Ирана до нуля и ввести санкции против этой страны.

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