Зеленский запросил гуманитарную помощь у Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поздравил главу израильского правительства с вступлением в должность и попросил его о помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится на сайте главы государства.

По словам Зеленского, Украина и Израиль всегда были и впредь будут оставаться надежными друзьями и партнерами. Он обговорил с Нетаньяху планы сотрудничества и объединение усилий в борьбе с распространением коронавируса.

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«Израиль — это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с COVID-19», — сказал Зеленский.

По словам Нетаньяху, запрос украинской стороны будет рассмотрен правительством. При этом он пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее украинское правительство приняло решение о введении до 22 июня так называемого адаптивного карантина для постепенного снятия ограничений. Было анонсировано возобновление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, открытие пригородного и междугороднего автобусного сообщения. Правительство восстановило также работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией.

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