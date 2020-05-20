На Украине восстановят работу общественного транспорта

Правительство Украины приняло решение о возобновлении в стране работы общественного транспорта. Об этом сообщает УНИАН.

С 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Откроется внутригородское, пригородное и междугороднее автобусное сообщение.

С 25 мая восстановят работу метрополитена, а с 1 июня запустятся пассажирские железнодорожные перевозки.

12 марта правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля в стране ужесточили карантинные меры, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Граждан обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

С 11 мая ограничительные меры были ослаблены. В стране начали работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать с 12 мая.

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