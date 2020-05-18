На Украине назвали условие для открытия границ

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко назвал условие для открытия границ страны с государствами Евросоюза. Об этом сообщает издание The Page.

По его словам, Украина может возобновить авиасообщение со странами Европейского союза 15 июня, в случае если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться. «Решение о возобновлении движения общественного транспорта будет принято в ближайшее время», — сказал он, добавив, что вместе с общественным транспортом начнет открываться и межобластное сообщение.

Ляшко отметил, что Украина потенциально готова открывать границы, но при условии, что в стране будет возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность. «Когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50 процентов», — сказал он.

С 12 марта правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля в стране ужесточили карантинные меры, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Граждан обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

С 11 мая ограничительные меры были ослаблены. В стране начали работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать со вторника, 12 мая.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразился 18 291 человек, 514 пациентов умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 4,8 миллиона человек; 316 тысяч скончались, более 1,8 миллиона излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



