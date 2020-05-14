На Украине разрешили открыть непродовольственные рынки

Правительство Украины разрешило возобновить работу непродовольственных рынков, закрытых из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Кабмин принял решение об открытии непродовольственных рынков на заседании в четверг, 14 мая. Однако оно вступит в силу только после опубликования. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что эта мера позволит обеспечить полное торговое обслуживание населения. Президент Владимир Зеленский заявил, что если работают магазины непродовольственных товаров, то нужно открыть и рынки, сообщила пресс-служба главы государства. «На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения», — сказал Зеленский.

Продовольственные рынки на Украине открылись 1 мая. С 22 мая планируется второй этап выхода из карантина: должны заработать гостиницы, детские сады, общественный транспорт.

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