Украина назвала сроки следующих этапов по смягчению карантина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что правительство назвало следующие контрольные даты для смягчения карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 13 мая, передает «Страна.ua».

По словам Степанова, у Минздрава есть показатели, которые будут влиять на смягчение карантина, и прогнозирумые даты, в которые этих показателей можно достичь. «У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, потом 1 июня, 11 и так далее», — сказал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешние показатели заражения коронавирусом позволяют рассматривать следующие этапы ослабления карантина. Последний раз карантин продлили до 22 мая, при этом правительство отменило ряд ограничений. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что страна находится на пике заражений. По последним данным, на Украине были инфицированы коронавирусом 16425 человек.

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