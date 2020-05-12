На Украине заявили о второй волне коронавируса

Губернатор Винницкой области Украины Владислав Скальский заявил о признаках второй волны коронавируса в регионе. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает «Страна.ua».

«В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев. А также за последние сутки мы имеем 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью», — сказал Скальский.

Всего в Винницкой области подтверждено 580 случаев коронавируса. В больницах остаются 70 пациентов, восемь из них — дети. Восемь инфицированных пребывают в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке, один находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Скончались шесть пациентов с коронавирусом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешние показатели инфицирования коронавирусом в стране позволяют рассматривать будущие этапы ослабления карантина. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объявил, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 16 023 человека, 425 пациентов умерли.

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