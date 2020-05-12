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Зеленский высказался о карантине на Украине

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Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешние показатели инфицирования коронавирусом в стране позволяют рассматривать следующие этапы ослабления карантина. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса», — высказался глава государства о безопасном смягчении ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19.

В ходе совещания в офисе президента Украины были озвучены данные министерства здравоохранения, согласно которым число украинцев, обращающихся в медицинские учреждения с пневмонией, уменьшается.

Карантин на всей территории Украины ввели в марте. Последний раз его продлили до 22 мая, при этом правительство отменило ряд ограничений. Разрешена работа стоматологических кабинетов, салонов красоты и парикмахерских, адвокатов, нотариусов, психологов. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что правительство не считает нынешнюю дату окончания карантина окончательной, поскольку Украина находится на пике заражений коронавирусом.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 16 023 человека, 425 пациентов умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 4,2 миллиона человек; 287 тысяч скончались, более 1,5 миллиона излечились.

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