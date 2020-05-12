Власти Украины допустили усиление карантина в отдельных регионах

Власти Украины допускают усиление карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, на уровне отдельных регионов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

По словам Степанова, в целом с 11 мая в стране смягчены карантинные меры, однако закон позволяет ужесточать их на местах. «У нас уже есть примеры, когда есть усиленные меры — например, в Киеве не открываются торгово-развлекательные центры или в Черновицкой области не будут работать салоны красоты», — сказал министр.

Карантин на всей территории Украины ввели в марте. Последний раз его продлили до 22 мая, при этом с 11 мая правительство отменило ряд ограничений. Разрешена работа стоматологических кабинетов, салонов красоты и парикмахерских, адвокатов, нотариусов, психологов и прочее. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что кабинет министров не считает нынешнюю дату окончания карантина окончательной, Украина находится на пике заражений коронавирусом.

По данным на 12 мая, на Украине зарегистрировано более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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