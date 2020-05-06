В Харькове решили открыть метро

Мэр Харькова Геннадий Кернес принял решение возобновить работу городского метрополитена с 12 мая. Об этом сообщает «Страна.ua».

Кернес напомнил, что метро в период карантина не закрывала ни одна страна мира. Он считает, что это самый удобный и доступный вид транспорта, который не несет опасности для граждан из-за мощных вентиляционных систем.

Также мэр Харькова пожаловался, что не может дозвониться премьер-министру Денису Шмыгалю и обсудить с ним вопросы возобновления работы городской инфраструктуры. «Правительство действует неразумно. Надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль», — заявил Кернес.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 13 184 человека, 327 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 3,7 миллиона человек; 258 тысяч скончались, более 1,2 миллиона излечились.

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