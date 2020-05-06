Украинцы вышли на акцию протеста «Карантин убивает»

В центре Киева около Европейской площади началась акция протеста предпринимателей под лозунгом «Карантин убивает». Об этом пишет «Страна.ua».

Участники акции, выступающие за скорейшее снятие карантинных ограничений на Украине, вышли на улицу Грушевского и перекрыли ее. Митинг набирает обороты, поскольку на него продолжают прибывать украинцы, в том числе из других регионов. Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.

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«Они кричат контрверсийные кричалки, типа "Отменить карантин, потому что он убивает". Убивает все же вирус, а не карантин, его нужно ослабить — да, но какая-то женщина на этой акции кричала эти речевки, кашляя мне в лицо, говоря, что она предприниматель из Одессы. Наше движение предпринимателей в шоке сейчас, потому что мы не знаем, кто эти люди. Все резко начали поддерживать микробизнес», — рассказал один из организаторов предыдущей акции протеста Сергей Доротич.

По его словам, собравшиеся под зданием украинского правительства люди — совсем не те, кто выходил на акцию 1 мая. Предприниматели не исключают, что сегодняшняя акция организована властями с целью дискредитации движения, чтобы представить защитников прав малого бизнеса неадекватными.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 13 184 человека, 327 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 3,7 миллиона человек; 258 тысяч скончались, более 1,2 миллиона излечились.

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