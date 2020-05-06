На Украине число заразившихся коронавирусом превысило 13 тысяч человек, передает в среду, 6 мая, УНИАН.

По данным властей, в стране 13184 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, в том числе 327 летальных. За сутки было выявлено 487 инфицированных. С начала эпидемии выздоровели 2097 пациентов. Наибольшее число зараженных в Черновицкой области (1985 человек), Киеве (1651) и Ивано-Франковской области (1037).

С начала года в Центр общественного здоровья поступило свыше 34,7 тысячи сообщений о подозрении на COVID-19, по данным на утро 6 мая — 1411.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, что жертвами коронавирусной инфекции на Украине может стать более миллиона человек. Он заявил, что заразиться могут до 80 процентов населения страны, при этом смертность составит до трех процентов. Кличко призвал всех соблюдать ограничительные меры карантина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



