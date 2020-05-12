Власти Украины решили продлить карантин

Правительство Украины решило продлить срок действия карантинных мер. Об этом сообщает УНИАН.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве никто не считает нынешнюю дату окончания карантина окончательной. По его словам, Украина в настоящий момент находится на пике заражений коронавирусом.

Однако премьер уверен, что ситуация остается стабильной и правительство прорабатывает конкретные даты для введения каждого из пяти этапов снятия ограничений.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

11 мая власти намерены ослабить карантин и разрешить посещать парки, детские и спортивные площадки, салоны красоты и парикмахерские.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 15 648 человек, 408 умерли.

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