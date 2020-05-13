На Украине возобновился рост числа новых случаев коронавируса

На Украине после двухдневного падения снова увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом. О возобновлении роста в среду, 13 мая, сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на официальные данные министерства здравоохранения.

За последние сутки число выявленных случаев заражения выросло на 402 до 16 425, число умерших пациентов с коронавирусом — на 14 человек до 439. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Черновицкой области (2 444), Киеве (1 960) и Ивано-Франковской области (1 144).

При этом 12 мая количество новых случаев составило 2,5 процента от общего числа заболевших на 11 мая. Данный показатель десятый день подряд находится ниже 5 процентов — показателя, который правительство Украины определило в качестве контрольного для смягчения карантина.

Ранее губернатор Винницкой области Владислав Скальский заявил о признаках второй волны коронавируса в регионе.

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