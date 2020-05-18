Зеленский предложил восстановить работу общественного транспорта

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать восстановление работы общественного транспорта в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».

При этом окончательное решение будут принимать местные власти. По словам Зеленского, в случае принятия такого решения они должны будут обеспечить эпидемиологическую безопасность.

«Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное — помнить о безопасности», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее офис президента Украины заявил, что из-за нестабильной ситуации с распространением коронавируса Киевский метрополитен не может быть открыт ранее 22 мая. До этой даты на Украине официально продлен карантин. При этом часть ограничений, введенных из-за пандемии, власти уже смягчили.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразился 18 291 человек, 514 пациентов умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 4,8 миллиона человек; 316 тысяч скончались, более 1,8 миллиона излечились.

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