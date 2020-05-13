Кличко попросил правительство запустить метро в Киеве 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко попросил кабинет министров Украины запустить столичный метрополитен с 25 мая, передают «Українськi Новини».

«Я обращаюсь к правительству. После 22 мая, а точнее, с 25 мая... разрешить возобновить работу метро столицы. Конечно, мы будем смотреть на ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится», — заявил Кличко во время брифинга. По словам мэра, поскольку много жителей снова начали ездить на работу, на дорогах Киева создаются большие пробки.

Кличко подчеркнул, что метро должно начать работу в обычном режиме. Идею со спецпропусками в подземку он назвал «абсолютно утопичной».

Ранее офис президента Украины заявил, что из-за нестабильной ситуации с распространением коронавируса киевский метрополитен не может быть открыт ранее 22 мая. До этой даты на Украине официально продлен карантин. При этом часть ограничений, введенных из-за пандемии, власти уже смягчили.

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