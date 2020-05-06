В Киево-Печерской лавре произошла новая вспышка коронавируса

В Киево-Печерской лавре произошла новая вспышка заражения коронавирусом. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Vesti.ua со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

За прошедшие сутки в украинской столице коронавирусом заразились еще 68 человек, рассказал Кличко в ходе ежедневного онлайн-брифинга. «Новости сегодня не очень оптимистичны», — отметил глава города.

Среди заболевших оказались трое медиков. Кроме того, 17 случаев, подтвержденных за сутки, зафиксированы в Киево-Печерской лавре. Всего в украинской столице был выявлен 1651 случай заражения коронавирусом.

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В целом на Украине число инфицированных достигло 13 184 человек. Киев занимает второе место среди регионов по числу зараженных после Черновицкой области.

В конце апреля стало известно, что все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом. Депутат Верховной Рады и бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал отобрать лавру у Украинской православной церкви Московского патриархата. Соответствующая петиция набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения ее властями.

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