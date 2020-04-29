Петиция о лишении УПЦ Киево-Печерской лавры набрала необходимое число голосов

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) Киево-Печерской лавры и передать ее Православной церкви Украины (ПЦУ) набрала более 25 тысяч голосов. Это необходимое число для рассмотрения обращения, отмечает УНИАН.

В тексте петиции сказано, что Киево-Печерская лавра тысячу лет является святыней украинского народа. Поэтому будет справедливо, если ее станет использовать ПЦУ, которая «признана православным миром» в качестве «автокефальной православной церкви на территории Украины» и, по мнению Константинополя, является «единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии», считают авторы.

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Иерархи УПЦ МП были не раз замечены в высказываниях и действиях против украинского народа, полагают подписанты. В лавре проводились массовые мероприятия во время пандемии коронавируса, что поставило под угрозу жизнь и здоровье прихожан.

Ранее отобрать Киево-Печерскую и Почаевскую лавру у УПЦ призывал депутат Верховной Рады, бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Киеве в декабре 2018 года с участием представителей неканонических церквей. Константинопольский патриарх Варфоломей передал ей томос об автокефалии.

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