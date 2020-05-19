Украина заявила о переходе ко второму этапу снятия карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о переходе ко второму этапу снятия карантина. Об этом сообщает УНИАН.

Срок действия самих карантинных мер продлят, однако свою работу возобновят отели и детские сады. Будут разрешены спортивные соревнования, службы в храмах.

С 25 мая планируется возобновить работу общественного и пригородного транспорта.

С 12 марта правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля в стране ужесточили карантинные меры, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Граждан обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

С 11 мая ограничительные меры были ослаблены. В стране начали работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать со вторника, 12 мая.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 18 876 человек, 548 пациентов умерли.

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