Украина решила открыть границу с Евросоюзом и Молдавией

Правительство Украины разрешило возобновить работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией, сообщает «Европейская правда».

Решение об открытии пунктов было принято на заседании кабмина в среду, 20 мая. «Реализация проекта восстановит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой Республикой, Румынией и Молдовой», — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией остаются закрытыми из-за эпидемической ситуации. С 22 мая Украина планирует возобновить международное железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение. «Межобластные перевозки мы пока не открываем», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее украинское правительство назвало дату окончания карантинных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, министр здравоохранения Максим Степанов предложил ввести с 22 мая так называемый адаптивный карантин для постепенного снятия ограничений, который продлится до 22 июня.

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