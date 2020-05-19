Украинский город закрыли на въезд из-за коронавируса

Город Кременец в Тернопольской области Украины закрыли на въезд из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

На въездах в Кременец установили два полицейских поста, которые будут работать с 07:00 до 22:00. В город станут пропускать автомобили под управлением лиц, которые там зарегистрированы, проживают или работают, а также спецтранспорт. Остальному транспорту придется ехать в обход Кременца.

В самом городе запустят автопатрули, чтобы следить за соблюдением карантина. Жителей просят без надобности не посещать общественные места.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске выявили серию повторных заражений коронавирусом. По последним данным, на Украине зафиксировано 18 876 инфицированных.

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