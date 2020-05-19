На Украине выявили серию повторных заражений коронавирусом

В украинском городе Ивано-Франковске выявили серию повторных заражений коронавирусом. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил мэр Руслан Марцинкив, передает «Страна.ua».

«Есть такая плохая информация, что несколько человек повторно заболели коронавирусом. Они уже выздоровели, а вот теперь повторно имеют подтвержденные ПЦР-реакции», — сказал Марцинкив.

Всего, по словам мэра, в Ивано-Франковске зафиксировано 356 случаев заражения коронавирусом, в том числе 28 летальных; 133 жителя города выздоровели, в больницах находятся 172 пациента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты борьбы с коронавирусом вселяют надежду. «Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Но это не значит, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции», — сказал он. По последним данным, в стране зафиксировано 18 876 зараженных.

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