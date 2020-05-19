На Украине назвали предварительную дату окончания карантина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал предварительную дату окончания карантина. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, ограничения могут продлиться до 22 июня, постепенно смягчаясь. Он также не исключил, что в случае стремительного снижения случаев заболевания карантин на Украине может быть отменен преждевременно.

Ляшко объяснил, что такое продление необходимо, так как эпидемиологам сложно предсказать сезонную ситуацию с распространением вируса после наступления лета. Он подчеркнул, что карантинные меры должны быть адаптивными и напрямую связанными с эпидемиологической ситуацией в конкретном регионе.

С 12 марта правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля в стране ужесточили карантинные меры, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Граждан обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

С 11 мая ограничительные меры были ослаблены. В стране начали работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать со вторника, 12 мая.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 18 876 человек, 548 пациентов умерли.

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