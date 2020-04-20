В Израиле нашли способ митинговать против Нетаньяху во время карантина

В Израиле нашли способ митинговать против премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время карантина — 2000 человек вышли на протест в масках в Тель-Авиве, соблюдая при этом дистанцию в два метра. Об этом сообщает The Haaretz, видео опубликовано Youtube-канале Madhaw Tiwari TV Anchor.

Известно, что организаторы за свой счет должны были купить маски всем участникам. При этом часть протестующих прошла маршем по городу. Таким образом они выразили свое отношение к Нетаньяху и принятых им «антидемократических мер» из-за коронавируса.

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В отношении Нетаньяху в мае состоится судебное разбирательство по обвинению в коррупции. В конце января премьер лишил себя неприкосновенности, при этом он считает все обвинения политическими.

Ранее Израиль признали самой безопасной страной, которая успешнее других справляется со вспышкой коронавируса. Согласно полученным данным, государство получило наибольшее количество баллов с точки зрения государственного управления, а также мониторинга выявления заболевания и готовности к его лечению. Специалисты фонда Deep Knowledge Group объяснили успехи Израиля тем, что страна находится в состоянии постоянного кризиса и имеет большой опыт в плане закрытия границ и чрезвычайных ситуаций.

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