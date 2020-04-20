Мир
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили
Российский вирусолог объяснил появление бессимптомных носителей коронавируса
Климатолог рассказал о нормальных апрельских метелях в Москве 
Богатейший человек мира решил построить дом мечты в «коронавирусной столице»
В Москве оштрафовали более сотни вышедших из дома зараженных и их сожителей
Сообщение о ночном вывозе тел погибших от коронавируса в Москве признали фейком
Объяснена тяга женщин изменять внешность во время самоизоляции
Олимпийская чемпионка назвала победы учениц Тутберидзе одноразовыми
Модель намеренно показала целлюлит на фото в бикини и обрадовала фанатов
Москвичам рассказали о безвредности домашних животных во время коронавируса 
Новости партнеров

В Израиле нашли способ митинговать против Нетаньяху во время карантина

Перейти в «Мою Ленту»

В Израиле нашли способ митинговать против премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время карантина — 2000 человек вышли на протест в масках в Тель-Авиве, соблюдая при этом дистанцию в два метра. Об этом сообщает The Haaretz, видео опубликовано Youtube-канале Madhaw Tiwari TV Anchor.

Известно, что организаторы за свой счет должны были купить маски всем участникам. При этом часть протестующих прошла маршем по городу. Таким образом они выразили свое отношение к Нетаньяху и принятых им «антидемократических мер» из-за коронавируса.

В отношении Нетаньяху в мае состоится судебное разбирательство по обвинению в коррупции. В конце января премьер лишил себя неприкосновенности, при этом он считает все обвинения политическими.

Ранее Израиль признали самой безопасной страной, которая успешнее других справляется со вспышкой коронавируса. Согласно полученным данным, государство получило наибольшее количество баллов с точки зрения государственного управления, а также мониторинга выявления заболевания и готовности к его лечению. Специалисты фонда Deep Knowledge Group объяснили успехи Израиля тем, что страна находится в состоянии постоянного кризиса и имеет большой опыт в плане закрытия границ и чрезвычайных ситуаций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Two Thousand Israelis Brave Coronavirus Fears to Protest Assault on Democracy
Названы самые безопасные во время пандемии коронавируса страны
Евреи-ортодоксы вышли протестовать против карантина и подрались с полицией
Другие материалы рубрики
Мир00:0119 апреля

Скрытые симптомы

Запад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе. Можно ли доверять Пекину в изучении болезни?
16:25Сегодня

Советник Трампа обвинил Китай в попытке нажиться на коронавирусе

16:12Сегодня

США обвинили в попытке использовать коронавирус в своих интересах

16:02Сегодня

Россия ответила на обвинения в кибератаках на Чехию

Мир00:0116 апреля
GUAYAQUIL, ECUADOR - APRIL 08: In the north of Guayaquil, people with vehicles continue to make long lines waiting to bury their deceased relatives on April 8, 2020 in Guayaquil, Ecuador. According to official information provided by WHO, Ecuador has over 4,000 confirmed cases and 242 deaths of COVID-19, making it one of the worst-hit countries per capita in the region. Local authorities said that figures are likely to be much higher as most people are not being tested or diagnosed. Dead bodies remain the streets as morgues and hospitals are overcrowded. The port city of Guayaquil and its surroundings, with 4 million inhabitants, has two thirds of the cases of COVID-19 of the country. (Photo by Eduardo Maquilón/Getty Images )

«Это напоминает фильм ужасов»

На улицах эквадорских городов лежат трупы. Страна оказалась не готова к эпидемии коронавируса
15:03Сегодня

Большинство школьников в Великобритании не явились на онлайн-уроки

14:41Сегодня

Израиль поучаствует в параде Победы на высшем уровне

14:21Сегодня

Системе здравоохранения США предрекли обвал из-за детей с коронавирусом

Мир00:0213 апреля

«Была паника и истерия»

Что происходит в Иране, где число заразившихся коронавирусом рискует превысить 500 тысяч человек
13:49Сегодня

В Гонконге впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом

12:50Сегодня

В Китае увидели угрозу из-за зараженных в России коронавирусом

12:39Сегодня

Cу-35 перехватил летевший к российским базам в Сирии американский самолет

Россия
«В голове одна мысль: скоро закончатся деньги»
Одинокие матери оказались на грани выживания из-за коронавируса. На что они надеются сейчас?
«Прежней жизни у нас не будет»
 
«Не один месяц придется крышу на место ставить»
Что происходит в больницах для пациентов с коронавирусом — дневник врача
«Самая ужасная смерть — это смерть от удушья»
Почему коронавирус так опасен и когда закончится эпидемия? Отвечает врач
Все материалы
Мир
В Израиле нашли способ митинговать против Нетаньяху во время карантина
Советник Трампа обвинил Китай в попытке нажиться на коронавирусе
США обвинили в попытке использовать коронавирус в своих интересах
Скрытые симптомы
Запад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе. Можно ли доверять Пекину в изучении болезни?
Россия ответила на обвинения в кибератаках на Чехию
GUAYAQUIL, ECUADOR - APRIL 08: In the north of Guayaquil, people with vehicles continue to make long lines waiting to bury their deceased relatives on April 8, 2020 in Guayaquil, Ecuador. According to official information provided by WHO, Ecuador has over 4,000 confirmed cases and 242 deaths of COVID-19, making it one of the worst-hit countries per capita in the region. Local authorities said that figures are likely to be much higher as most people are not being tested or diagnosed. Dead bodies remain the streets as morgues and hospitals are overcrowded. The port city of Guayaquil and its surroundings, with 4 million inhabitants, has two thirds of the cases of COVID-19 of the country. (Photo by Eduardo Maquilón/Getty Images )«Это напоминает фильм ужасов»
На улицах эквадорских городов лежат трупы. Страна оказалась не готова к эпидемии коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Идущий на шестой срок Лукашенко пообещал честные выборы
Опять и снова
Как украинские чиновники и беззаботные селяне едва не устроили еще одну катастрофу в Чернобыле
Умер заподозренный в России в реабилитации нацизма латышский легионер СС
Изыди, инфекция!
Церковь убедила армян не бояться эпидемии. Они идут в храм и верят, что коронавирус победит молитва
Каждый пятый зараженный коронавирусом на Украине оказался медиком
«Безалаберны, как итальянцы»
Почему для Одессы карантин страшнее коронавируса?
Лукашенко уверовал в безошибочность Белоруссии в борьбе с коронавирусом
Все материалы
Экономика
Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса россиян
За семью печатями
Должники-миллионеры нашли, куда надежно спрятать деньги. Им помогли российские банки
В России резко бросили пить
Нет монет
Коронавирус заставил мир вспомнить о золоте. Почему его не хватит на всех покупателей?
В США начали продавать нефть по два доллара
ОПЕК+ подписала историческое соглашение по нефти
Крупнейшая сделка по сокращению добычи спасет мировой рынок от катастрофы
Все материалы
Силовые структуры
ФСИН заявила о переполненности следственных изоляторов в условиях коронавируса
Василий Христофоров«Все московские воры связаны с ментами»
Главный адвокат-решальщик в России задумал обмануть вора в законе. Но за авторитета вступилась ФСБ
Составлен портрет малолетнего преступника в России
Россиянку заставили вернуть долг под 600 процентов
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
«Люди как будто к концу света готовятся»
Коронавирус заставил россиян вооружаться. Чем они закупаются, чтобы переждать трудные времена
Все материалы
Наука и техника
Назван самый популярный iPhone
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Названа причина развития тяжелой формы коронавируса
«Последствия трудно предсказать»
 
Раскрыта тайна смертельно опасного вируса
Коронавирус назвали странным
Грязный убийца
Как безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру
Все материалы
Спорт
Пятилетний фанат английского клуба предложил другой команде деньги за игрока
Ставки на спорт с нуля — советы новичкам
Как делать ставки на спорт правильно: выбор букмекера, регистрация и идентификация
Касильяс рассказал о страхах после перенесенного инфаркта
Семен БойченкоКрасный кит
Советского пловца знал весь мир и уважал сам Сталин. За что чемпиона отправили в лагеря?
Игрок клуба КХЛ поднял 70-килограммовую штангу одной рукой
Игорь Миклашевский«Это был азартный человек, авантюрист»
Советскому боксеру поручили убить Гитлера. Почему покушение сорвалось?
Кокорин предпочел чифир шампанскому и Круга рэперу PSY
Все материалы
Культура
Сотрудница храма объяснила появление в нем Охлобыстина на пасхальной службе
Программа — максимум
Шнуров и искусство, месть и вечно живой Сталин: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Найдено тело пропавшего без вести фотографа Питера Бирда
«Если дотянем до утра, будем жить вечно»
Хроника ночи чернобыльской катастрофы глазами первых свидетелей
Игравший с Дэвидом Боуи бас-гитарист Мэтью Селигман умер от коронавируса
Враг ты мне
Как черный милитарист, фрик-наркоман и антисемит придумали политический рэп и возмутили Америку
Охлобыстин атаковал журналистку на пасхальной службе «для избранных» в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистка вышла в эфир из ванной и засняла голого мужа
«Задолбавший» Гузееву Харламов вновь высмеял «Давай поженимся!»
Ави Шиффманн«Он сиял так, будто создал лекарство от рака»
Самый популярный сайт о коронавирусе сделал школьник из США. В 17 лет он отказался от миллионов
Водонаева возмутилась «придворным шутом» Охлобыстиным на службе «для избранных»
«Шок — это по-нашему»
 
Разыскивающую спонсора на сайте знакомств украинку высмеяли за плохой английский
«Жизнь сейчас довольно паршивая»
Коронавирус заставил людей по всему миру смотреть порно. Но почему секс-индустрия рушится?
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет идеального селфи
Описано благотворное влияние откровенных селфи на психику в самоизоляции
«Женщины платят, а ты их трогаешь — это мечта миллионов»
Как инженеры и таксисты бросают свое дело ради работы маникюрщика и выживают при коронавирусе
Модный бренд обвинили в алчности за продажу не защищающих от коронавируса масок
«Он казался таким жалким»
Ричард Никсон поил гостей дешевым вином и получал в подарок голых женщин
Полная блогерша повторила фото певицы в бикини и рассмешила подписчиков
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Все материалы
Путешествия
Появилось видео авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Раскрыты риски курортов Крыма из-за пандемии коронавируса
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
Раскрыт секрет использования скотча для повреждений на самолетах
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Раскрыты главные заблуждения иностранцев по поводу России
Все материалы
Из жизни
Пропавшая при пожаре овца вернулась к хозяевам спустя семь лет
Оливия и Рауль де ФрейтасОстров-призрак
Как молодожены стали пленниками райского острова из-за коронавируса
Восемь приятелей сымитировали похороны ради путешествия во время карантина
Муж разозлился на изолировавшуюся с родителями жену и женился на другой
«Охранник сказал: спускай шорты, тогда проблемы не будет»
История россиянина, который 18 лет прожил в Бразилии
Медбрат позвал замуж коллегу после двух месяцев работы в коронавирусной больнице
«Другого выхода не было»
Как египетский мальчик ушел из дома в 13 лет, чтобы стать самой яркой бунтаркой страны
Все материалы
АвтоВАЗ начал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга
Семь перезапусков легендарных машин
Самые необычные «ребуты»: современные воплощения классики
На Урале БелАЗ случайно переехал КамАЗ
ВАЗ-2101: предыстория
50 лет назад ВАЗ выпустил первые автомобили. А что этому предшествовало?
Новая Kia Optima получит удлиненную версию
Викторина. Урок японского на «Моторе»
Как много вы способны понять на языке JDM?
В России начали собирать самый дешевый Kia Seltos
Все материалы
Дом
Московские застройщики воспротивились самоизоляции
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Пенсионерку из российского города бросили в сгоревшем бараке
Партнерский материал
Это провал
Из-за каких ошибок при ремонте можно потерять деньги и нервы
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Россияне бросились скупать жилье в Турции
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Переселение граждан из аварийного жилья предложили ускорить
Третьяковка выполнит показатели нацпроекта «Культура» при пандемии коронавируса
Более 14 тысяч жителей российского региона нашли работу с начала года
Все материалы