Евреи-ортодоксы вышли протестовать против карантина и подрались с полицией

Ортодоксальные евреи в иерусалимском районе Меа Шеарим вышли на протест против закрытия синагог в рамках карантинных мер. Демонстрации закончились столкновениями с полицией, передает The Jerusalem Post.
В столкновениях принимали участие десятки ортодоксов, которых, как известно изданию, призвали выходить на улицы раввины их синагог. За попытку прекратить богослужения в соответствии с правительственными мерами они называли полицейских «нацистами» и бросали в них камни, яйца и металлические стержни.
Полицейские отвечали им с помощью водомета и светошумовых гранат. В результате пострадали несколько прохожих — в том числе восьмилетняя девочка, перед лицом которой разорвался один из таких снарядов. Этот момент попал на видео, которое опубликовал Twitter-аккаунт журналиста Эммануэля Фабиана.
Как сообщалось ранее, общины ортодоксов сильней других пострадали от эпидемии коронавируса SARS-CoV-2: они отказались соблюдать ограничительные меры и продолжили справлять религиозные праздники. В результате многие из них заразились, а места их поселений превратились в очаги распространения инфекции.
В марте Верховный суд Израиля отклонил ходатайство с требованием объявить текущий год високосным, добавив к нему еще один месяц. Таким образом, празднование Песаха (еврейской Пасхи) не будет отложено.
Всего в мире выявлено свыше 2,1 миллиона инфицированных коронавирусом; 145 тысяч человек погибли, 548 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения