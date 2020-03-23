Израиль отказался переносить еврейскую Пасху из-за коронавируса

Верховный суд Израиля отклонил ходатайство с требованием объявить текущий год високосным, добавив к нему еще один месяц. Таким образом празднование Песаха (еврейской Пасхи) не будет отложено, передает Charedi10.

Петиция о переносе праздника из-за распространения эпидемии коронавируса была подана Эфраимом Шалми. Ответчиками по делу выступили Главный раввинат Израиля, правительство республики, а также парламент (Кнессет).

По словам Шалми, из-за стремительного распространения коронавируса многие евреи по всему миру оказались в изоляции и не смогут должным образом отпраздновать Песах. По этой причине год следует признать високосным, чтобы празднование Пасхи автоматически сместилось на месяц.

Судья Ноам Солберг отклонил требование истца, поскольку закон не предусматривает изменение еврейского календаря из-за чрезвычайных ситуаций, что в итоге признал и сам заявитель. «Ходатайство отклонено полностью. Сомнительно, был ли [в полном объеме] оценен предмет петиции <…> Заявитель признает, что не существует специального закона о сертификации в отношении объявления о прохождении года в чрезвычайных ситуациях», — говорится в решении суда.

Ранее, 19 марта, Израиль запретил гражданам выходить из дома в связи с эпидемией коронавируса. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что гражданам запрещено покидать свои дома. О мере наказания за нарушение правил не сообщалось.

В еврейском календаре год состоит из 12 лунных месяцев, а в високосном году к ним прибавляется дополнительный месяц. Из-за того, что Песах празднуется 15-го нисана, который обязательно должен быть весенним месяцем, в еврейском календаре принят цикл в 19 лет для согласования лунного года с солнечным. Согласно этому циклу, семь лет из 19 будут високосными.

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