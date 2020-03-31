Ортодоксальные евреи отказались бороться с коронавирусом и массово заразились. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что Израиль в связи с быстрым распространением коронавируса задумал отгородить религиозные районы. Всего среди населения число строго соблюдающих религиозные нормы составляет 12 процентов, при этом 40-60 процентов от их количества оказались в больницах. По статистике, коронавирус распространяется в религиозных районах в четыре-восемь раз быстрее. Это происходит из-за того, что ортодоксы отказываются соблюдать изоляцию, продолжая справлять свадьбы и проводить похороны.
Ранее Верховный суд Израиля отклонил ходатайство с требованием объявить текущий год високосным, добавив к нему еще один месяц. Таким образом, празднование Песаха (еврейской Пасхи) не будет отложено.
Всего в мире выявлено свыше 800 тысяч инфицированных коронавирусом; 39 тысяч человек погибли, 170 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения