Британским школьникам запретили кашлять и шутить о коронавирусе

В одной из школ Великобритании ученикам запретили шутить на тему коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Так, учащийся в школе Академия Арк Александра в Гастингсе, Восточный Суссекс, специально покашлявший в сторону другого человека, будет выгнан с занятий. Также временное отстранение от учебы грозит детям за «юмористические, неуместные комментарии или высказывания, связанные с коронавирусом» или за целенаправленный физический контакт с другим человеком.

Ранее сообщалось, что все работники московских школ — 180 тысяч человек — прошли тестирование на коронавирус и антитела к нему перед началом учебного года. Заммэра Анастасия Ракова уточнила, что у 13,3 процента (24,1 тысячи человек) из них были обнаружены антитела к инфекции. Еще у 3 процентов (5,5 тысячи сотрудников) по результатам исследования выявлен COVID-19. Их не допустят к работе до момента выздоровления.

Российские школы и вузы заработали 1 сентября в очном формате, но до 1 января 2021 года в них будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила. Учителей и учеников обяжут носить маски в здании, соблюдать социальное дистанцирование, измерять температуру. Уроки физкультуры пройдут на улице, помещения будут дезинфицировать.